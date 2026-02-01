Matheus Reis tem negociações avançadas para deixar o Sporting e assinar contrato com os russos do CSKA de Moscovo, sabe o Maisfutebol.

Alvo também de interessados no país de origem, entre eles o Corinthians, o lateral-esquerdo acabou por optar pela Rússia, visto o projeto mais vantajoso que foi oferecido.

Apesar de terem dificultado inicialmente o negócio, os leões estão próximos de ceder, já que o defesa brasileiro tem contrato vigente somente por mais seis meses (até junho) e a oferta russa para o jogador é vista como «irrecusável».

Matheus Reis, de 30 anos, é dos jogadores mais vitoriosos da história recente do Sporting. Em seis temporadas ajudou o clube a conquistar seis títulos (três Ligas, uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça).