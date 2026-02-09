Matheus Reis não vai despedir-se do Sporting no Clássico do Dragão e já está inclusive na Rússia, onde se prepara para assinar contrato com o CSKA após formalizar a rescisão com os leões.

Era expectável que o defesa brasileiro ainda entrasse nas contas de Rui Borges na partida com o FC Porto, mas a disponibilidade de Nuno Santos, que voltou recentemente à competição pela equipa B e já teve, inclusive, minutos pela equipa principal leonina, permitiu a dispensa do futebolista.

No Sporting desde a segunda metade da época 2020/21, Matheus Reis vai prosseguir a carreira no emblema moscovita, pelo qual já está a realizar exames médicos e testes físicos nesta segunda-feira.