Depois dos castigos anunciados a Geovany Quenda e Zeno Debast, também Matheus Reis foi suspenso por cinco jogos pela Conselho de Disciplina da Federação: quatro jogos pelo pisão em Belotti e um jogo por dizer «Aqui nós pisa a cabeça», num vídeo que foi publicado nas redes do Sporting, mas posteriormente apagado.

Nestes novos processos relativos à final da Taça de Portugal, Geovany Quenda voltou a ser um dos visados e foi suspenso mais um jogo. O que quer dizer que nesta altura está suspenso por dois jogos.

Recorde-se que o avançado de 18 anos já tinha sido suspenso também por um jogo noutro processo, este relativo aos festejos do título de campeão, que envolvia uma camisola com a imagem de Ricardo Esgaio e uma frase dirigida para Otamendi, jogador do Benfica. Palavras essas que na altura valeram uma suspensão ao próprio Esgaio.

Ora, o jovem do Sporting voltou a apresentar a mesma camisola, desta vez, aquando dos festejos na final da Taça de Portugal no Estádio Nacional, algo que suscitou novo processo e novo castigo.

Hjulmand, Gyökeres e Maxi Araújo também tinham sido alvo de queixa por parte do emblema encarnado, mas foram os três ilibados e os processos foram arquivados.

Recorde-se que Maxi Araújo tinha sido algo de uma queixa também por um pisão em Belotti, enquanto Hjulmand e Gyokeres foram acusados pelo Benfica de «incitamento à violência», depois de estarem a segurar um cartaz com a imagem de Matheus Reis numa parte da festa.

Assim como para os castigos inicialmente divulgados a Debast e Quenda, o Sporting também vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto.