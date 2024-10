Muito muda no futebol no espaço de 12 anos. É esse o hiato temporal que separa Matías Fernández de Alcochete, o centro de treinos do Sporting, pois o chileno saiu do clube em 2012, ao fim de três temporadas.

Três épocas que deixam saudades aos sportinguistas, com vários golos de belo efeito - recorde-se o tento diante do Everton, na Liga Europa, por exemplo. Agora retirado, o ex-médio ofensivo foi até Alcochete para reavivar memórias.

Matigol, como também era conhecido em Alvalade, chegou ao Sporting em 2009, proveniente do Villarreal, e cumpriu três temporadas no Sporting antes de sair para os italianos da Fiorentina. Doze anos depois regressou, agora, a Alcochete e, apesar do longo interregno, ainda encontrou alguns antigos companheiros e membros da equipa técnica daquele período.

A começar por Paulinho, o carismático roupeiro, com quem trocou um caloroso abraço, mas há mais. Matías encontrou também Gonçalo Álvaro, fisioterapeuta que continua na equipa técnica de Amorim e três antigos companheiros de equipa.

Tiago Ferreira, agora incluído na equipa técnica de Ruben Amorim, como treinador de guarda-redes, João Pereira, atual treinador da equipa B, e ainda Ricardo Esgaio que, na altura, com apenas 19 anos, ainda dava os primeiros passos na equipa principal.

Em três anos no Sporting, Matías Fernández, com 19 golos em 116 jogos, teve como treinadores no Sporting, Paulo bento, Leonel Pontos, Carlos Carvalhal (todos em 2009/10), Paulo Sérgio e José Couceiro (2010/11); e ainda Domingos Paciência e Ricardo Sá Pinto (2011/12).

O Sporting partilhou um vídeo onde se vê Matigol a cumprimentar os jogadores do Sporting, além da equipa técnica dos leões.

De relevar ainda o cumprimento especial a Ruben Amorim, treinador do Sporting há quatro temporadas, mas outrora rival do chileno - o técnico atuava pelo Benfica quando Matías jogou em Portugal.

Veja o vídeo: