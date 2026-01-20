Maxi Araújo, jogador do Sporting, falou na zona mista do Estádio de Alvalade, após a vitória por 2-1 sobre o PSG, e não escondeu a felicidade.

Sobre a estreia de penteado novo, com rastas

«Creio que o penteado novo nos deu sorte. Os companheiros disseram-me para não mudar mais de penteado. Agora a sério, estou muito, muito feliz. Foi um grande jogo do Sporting e acho que, por lutarmos tanto, merecemos a vitória.»

A justiça ou não do resultado

«O objetivo é sempre ganhar todos os jogos em casa e hoje cumprimos esse objetivo. Sabemos que em casa somos muito fortes. Jogámos contra a melhor equipa e durante muito tempo conseguimos magoá-los em contra-ataque. Por isso fomos uns justos vencedores.»

Frente ao PSG o Sporting não perdeu a vantagem como em outros jogos

«Sabemos que por vezes cometemos erros mínimos e que nos custam caro. Eles têm jogadores muito fortes no ataque e às vezes é muito difícil para os defesas. Hoje conseguiram empatar com um golaço, não há outra forma de o dizer, mas tivemos força para ir atrás da vitória e conseguimo-lo.»