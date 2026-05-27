Mais um jogador do Sporting manifesta-se nas redes sociais após um final de temporada indesejado. Maxi Araújo, lateral expulso no derradeiro jogo da Taça de Portugal, contra o Torreense, retratou-se pelo sucedido.

O uruguaio agarrou um adversário dentro da grande área, acabou expulso e o Torreense marcou o golo da vitória de penálti, por intermédio de Stopira.

«É muito doloroso terminar a época com uma expulsão, ainda por cima numa final. Estávamos ansiosos por vencer. Mas o futebol é assim e assumo a responsabilidade. Queria agradecer aos meus colegas, que lutaram até ao fim, e a todos pelo apoio», escreveu Maxi nas redes sociais.

«Agora é hora de recarregar as energias para a próxima época, que não tenho dúvidas de que será incrível», projetou o lateral que deve representar o Uruguai no Mundial 2026.

A mensagem de Maxi (que não teve praticamente nenhum comentário de colegas de equipa) surge um dia depois de Hjulmand «assumir a responsabilidade» pela má época. Pote pediu desculpa pela derrota.