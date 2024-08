À margem da antevisão ao Sporting-FC Porto deste sábado, Ruben Amorim comentou a contratação de Maxi Araújo, extremo internacional uruguaio recrutado ao Toluca por 15,2 milhões de euros.

O técnico dos leões considerou que o jovem futebolista vai preencher uma lacuna no plantel. «Enquadra-se muito no nosso projeto. É um jogador jovem e internacional pelo seu país. Numa posição em que tínhamos o Nuno Santos e adaptámos um bocadinho o Geny [Catamo]. O [Matheus] Reis também pode lá passar mas tem características diferentes e treina muitas vezes a central. Necessitávamos de mais um jogador e a lesão do Nuno mostrou-nos isso», esclareceu.

Nos últimos jogos, para fazer face à ausência de Nuno Santos, Amorim deslocou Geny Catamo para o lado esquerdo e apostou em Geovany Quenda para fazer a ala direita. Apesar das soluções encontradas, o treinador do Sporting insistiu que era importante ter mais uma opção. «Vamos entrar numa sequência de jogos em que o Quenda não pode aguentar os jogos todos. E o Geny tem um historial e ainda se está a construir para jogar de três em três dias. Juntámos a qualidade, tem idade que entra no projeto, é internacional e, pelo que vi nos primeiros treinos, estou muito satisfeito com ele», disse, sem esclarecer se Maxi Araújo, que já está inscrito na Liga, será convocado para o clássico em Alvalade.