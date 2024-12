Maxi Araújo chegou no último verão a Alvalade, mas sente-se adaptado ao Sporting. O internacional uruguaio assumiu que falou com compatriotas antes de assinar pelos leões, sobretudo com Seba Coates.

«O Seba [Coates] enviou-me uma mensagem quando estava quase tudo feito. Falou comigo e foi algo muito especial e lindo, porque via-o na seleção. Não tive a oportunidade de jogar com ele, mas vi-o muitos anos na seleção. Foi especial e gostava de ter podido jogar com ele», disse o ala esquerdino, em entrevista à Betano.

«As pessoas gostam muito dele aqui. E para nós é muito especial que os uruguaios possam deixar a sua marca numa equipa tão grande como o Sporting», acrescentou.

«Tive a oportunidade de falar com o Seba sobre a sua experiência cá, tenho muita relação com o Manu [Ugarte] e o Darwin, que também estiveram muito bem por cá. Disseram-me que a Liga era muito boa e não duvidei quando o Sporting me contactou, porque quero deixar a minha marca, dar o máximo pela equipa e ganhar títulos», afirmou ainda.

Maxi transferiu-se do Toluca, onde partilhou balneário com Paulinho. O internacional uruguaio revelou que o avançado português deu algumas dicas sobre o Sporting.

«Quando começaram os rumores, comecei a falar com o Paulinho e, quando já estava tudo a desenrolar-se, falámos cada vez mais e ele explicou-me coisas sobre o clube e a cidade, até que ficou quase tudo oficial e pude vir para cá», disse o jogador de 24 anos, que também comentou a época de estreia de Paulinho no México.

«É impressionante, por a Liga mexicana é muito difícil e competitiva. Treinei muito pouco tempo com ele, mas via-se que tinha muita qualidade e muito foco no trabalho e no que tinha de fazer. Por isso, fez o campeonato que fez. Já se via que iria competir e fazer golos, que é o que gosta e sabe fazer», salientou.

Maxi Araújo agradeceu aos colegas do Sporting pela forma como foi acolhido no grupo e manifestou o desejo de conquistar o «primeiro título» esta época. Além disso, o ala uruguaio elogiou o campeonato português.

«O campeonato português é muito competitivo, muito rápido, com muitas transições e muito físico também. Joga-se muito bem com a bola e estou a adaptar-me a isso. Na América da Sul era um pouco diferente. Os companheiros têm ajudado e aos poucos vou melhorando coisas que tenho de corrigir», reconheceu.

Em jeito de antevisão ao dérbi do próximo domingo, Araújo garantiu estar preparado. «Queremos sempre jogar estes jogos importantes, estes clássicos. Sinto-me muito bem e preparado. Trabalho diariamente para jogar todos os jogos e depois estar preparado para estes jogos que são muito importantes para a cidade e para o clube. E para nós também.»

«Vivo todos os jogos como se fossem os últimos. Mas todos sabemos que este tipo de jogos são diferentes, são especiais e, quando chegar a hora, vai ser um jogo muito bonito», antecipou.

O ala-esquerdo tem a intenção de festejar o campeonato no Marquês, até porque ficou com água na boca após ver os vídeos da festa do ano passado.

«Uma loucura, vi um vídeo do Paulinho, o Franco [Israel] também me mostrou, o Trincão também. É uma loucura e eu nem imagino o que é estar lá. Seria muito lindo estar lá no final da temporada», concluiu.