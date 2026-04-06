Maxi Araújo, jogador do Sporting, antevê o encontro com o Arsenal da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, agendado para a próxima terça-feira (20h00), em Alvalade:

Regresso de Gyökeres a Alvalade

«Todo o grupo ficou muito contente por ele, porque fez coisas muito importantes pelo clube. Ele mereceu-o porque trabalhou muito para isso. Não troquei mensagens com ele, mas acho que alguns o fizeram. Vai ser lindo vê-lo amanhã.»

Exibições de Gyökeres pelo Arsenal

«Está a sair-se muito bem, a fazer muitos golos. Estou muito feliz por ele, também pelo que conseguiu com a sua seleção. Desejo-lhe o melhor.»

RELACIONADOS
