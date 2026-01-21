A vitória do Sporting sobre o Paris Saint-Germain (2-1) teve um gosto especial para Maxi Araújo. O internacional uruguaio foi surpreendido pela presença do irmão em Alvalade e não o largou, após o jogo.

Maxi encontrou o irmão logo à chegada ao estádio e os dois deram um abraço apertado. Depois, o pequeno rapaz ficou durante todo o jogo como apanha-bolas e, quando terminou o encontro, juntou-se à festa.

Maxi Araújo ensinou os cânticos do Sporting ao irmão, que também foi muito acarinhado por outros elementos leoninos, como Ivan Fresneda.

