À margem da antevisão à visita ao Rio Ave na segunda-feira (20h15), Rui Borges fintou várias questões sobre potenciais reforços. Aos jornalistas, o treinador do Sporting foi sucinto quanto a Zalazar e João Palhinha.

Zalazar

«Fala-se mais do mercado do que outra coisa. Não vou falar de jogadores de outros clubes. Estou focado nos nossos objetivos.»

Palhinha de regresso?

«Eu percebo as vossas questões, mas não falo de jogadores de outros clubes. Não sabemos o que será o futuro, até quanto a saídas. Estou focado nos últimos três jogos. Não nos podemos descuidar [no campeonato], já nos descuidámos o suficiente.»

Potenciais saídas

«Jogar Liga Europa ou Champions muda, sobretudo, a parte financeira. O mercado vai ditar se há revolução ou não. Excetuando o Morita, os restantes jogadores têm contrato. Há jogadores que pretendem dar um rumo diferente à carreira. Ninguém vai sair só porque sim. Todos têm cláusulas de rescisão. Estamos sempre atentos e precavidos.»

Renovação de Bragança

«Tem contrato e é um líder. A renovação não passa pelo treinador. Já o disse em relação ao Morita. Há vários fatores que têm de se conjugar. Todos gostamos do Bragança e contamos com ele para a próxima época.»