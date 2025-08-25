O Fundo Soberano saudita vai apresentar nas próximas horas uma oferta de 40 milhões de euros fixos, com um valor extra variável, por Gonçalo Inácio, segundo apurou o Maisfutebol.

Neste momento, o Al Ittihad e Al Nassr são os dois principais interessados na contratação do central do Sporting, que está protegido por uma cláusula de 60 milhões de euros. Tem contrato válido até junho de 2027.

A proposta saudita não vai chegar, porém, para a SAD leonina avançar com a transferência. Segundo foi possível saber, o Sporting não admite vender Gonçalo Inácio a uma semana do fecho do mercado, pelo que a única solução para o Fundo Soberano conseguir tirar o central de Alvalade é pagar a cláusula de rescisão. Que está, recorde-se, fixada em 60 milhões de euros.

Esta posição leonina vem, de resto, ao encontro do que já tinha sido passado anteriormente: a SAD só vende os titulares pelos valores das cláusulas - assim como aconteceu com Morten Hjulmand, alvo de Juventus e Manchester United.

Aos 24 anos, Gonçalo Inácio é um indiscutível da equipa de Rui Borges e recentemente também recebeu sondagens de clubes da Premier League.