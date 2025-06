Por demais cobiçado no mercado – com o Man United a promover contactos diretos e diários – Viktor Gyökeres eliminou a menção ao Sporting na biografia do Instagram.

Na sequência de uma época com 54 golos e 13 assistências em 52 jogos pelo Sporting – mais nove golos e quatro assistências em seis encontros pela Suécia na Liga das Nações – o ponta de lança, de 27 anos, justifica a cláusula de 100 milhões de euros.

Numa temporada histórica, foi “rei” dos golos na Liga, Taça de Portugal – igualado por Harder – e na Liga das Nações.

