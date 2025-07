Terminada a negociação com o Sporting para permitir a saída de Gyökeres para o Arsenal, Jonathan Chalkias, um dos empresários do sueco, abriu o livro de reclamações, em entrevista à WTV.

«Foi uma confusão. Houve um acordo de cavalheiros com o anterior diretor desportivo. Se o Hugo Viana ainda estivesse no Sporting, o negócio teria sido feito numa hora. Estava tudo escrito, não tínhamos tempo para iniciar uma batalha legal. Não percebo como um jogador que marcou tantos golos e conquistou três troféus não mereceu mais respeito. Os sacrifícios que fizemos foram o ponto de viragem para que o negócio acontecesse.»

«Ofereceram o Gyökeres ao Real Madrid, até fizeram manchetes com o Man United, mas havia um compromisso com o Arsenal. O Viktor [Gyökeres] confiou sempre no projeto do Hasan Cetinkaya [o empresário do avançado]: acordaram rumar a uma Liga com menor exposição, como a portuguesa, para ganhar títulos e voltar à Premier League. Na altura já havia sete emblemas da Premier interessados», argumentou.

Sobre a falta de comparência de Gyökeres aos treinos, nos últimos dias enquanto jogador do Sporting, Jonathan Chalkias alega que a ideia partiu do próprio clube, que terá concedido «férias-extra».

