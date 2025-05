À margem da antevisão da final da Taça de Portugal, agendada para este domingo, Rui Borges apontou ao mercado de transferências. Na tarde deste sábado, em conferência de imprensa, o treinador do Sporting apostou na continuidade de vários elementos.

«O Hjulmand é ponderado e calmo, sabe escolher as palavras. Sou um felizardo por contar com este líder dentro de campo. É indispensável e tem contrato com o clube. Estou tranquilo e ele está feliz no Sporting.»

«O Gyökeres está feliz no Sporting e muito focado na final. Sabe que fez uma grande época, é o melhor avançado da Europa. Vai ser apetecível no mercado, mas tem cláusulas. Acredito que, se não sair, vai ficar muito feliz no Sporting. Ele demonstra-o todos os dias. Acredito que grande parte do grupo vai ficar», atirou.

O Sporting procura a 18.ª Taça de Portugal na tarde deste domingo, a partir das 17h15. Um dérbi para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.