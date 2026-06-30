Sergi Altimira é reforço do Sporting, assinou até junho de 2031 e fica blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. O médio de 24 anos encerrou o ciclo de três épocas pelo Betis. Na última temporada, o trinco conseguiu dois golos e três assistências em 40 jogos, totalizando 109 partidas, cinco golos e quatro assistências pelo Betis.

Natural da Catalunha, o médio passou pela formação do Barcelona e afirmou-se pelos catalães do Sabadell – na terceira divisão – justificando o investimento de 2 milhões de euros do Betis.

«Quando há o interesse de um clube como o Sporting, desejo terminar bem a temporada para ser uma opção. Estou muito feliz e com muita vontade de começar. Houve muito interesse, apostaram muito em mim e qualquer jogador tem de ir para onde mais o querem. Estou muito feliz.»

Além de ter jogado contra Sp. Braga e Vitória de Guimarães na Liga Europa e na Liga Conferência, respetivamente, Altimira partilhou balneário com o guarda-redes Rui Silva no Betis.

«Tenho uma relação muito boa com ele. Quando soube que eu vinha para cá enviou-me uma mensagem.»

Tal como noticiado pelo Maisfutebol em momento oportuno, o Sporting investiu 18 milhões em Altimira, num negócio que pode subir aos 20 milhões.

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