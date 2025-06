Dário Essugo é, oficialmente, reforço do Chelsea, conforme anunciado pelo emblema inglês na tarde desta segunda-feira. O médio defensivo português, de 20 anos, vai render cerca de 22 milhões de euros aos cofres do Sporting.

Nesta temporada, Essugo esteve emprestado ao Las Palmas, onde cumpriu 27 jogos.

Formado pelos leões, o médio participou nos três campeonatos recentemente conquistados e viveu empréstimos a Desp. Chaves e Las Palmas.

De olho no Mundial de Clubes, Dário Essugo assinou até 2033 e não integra a convocatória da Seleção de sub-21 para o Europeu deste verão.

AO MINUTO: siga todas as novidades do mercado de transferências.

Importa recordar que, além deste médio, o Chelsea também contratou Geovanny Quenda, a troco de 51 milhões. Todavia, conforme noticiado pelo Maisfutebol, o avançado do Sporting apenas ruma a Inglaterra em julho de 2026.

Chelsea FC is pleased to confirm the signing of Portuguese midfielder Dario Essugo.



Welcome to Chelsea, Dario! 🔵