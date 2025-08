Georgios Vagiannidis é, oficialmente, reforço da defesa do Sporting. Tal como noticiado pelo Maisfutebol, o lateral direito assina com os leões até junho de 2030, com cláusula fixada nos 80 milhões de euros, num negócio que rende 12 milhões ao Panathinaikos de Rui Vitória.

Formado por este emblema, o defesa grego também passou por Inter Milão e Sint-Truiden, antes de despontar na equipa principal do Panathinaikos, a partir de 2021/22. Além de disputar um encontro nesta época, Vagiannidis registou um golo e duas assistências em 39 partidas na última temporada.

Pelo meio, pela Grécia, aplicou uma assistência em quatro partidas na segunda divisão da Liga das Nações.

«Fui muito bem recebido. Não podia pedir mais. Estou muito feliz. O mais importante para mim é melhorar e o Sporting é o melhor lugar para o fazer. É um clube onde muitos jovens evoluem.»

«Vim para os campeões de Portugal, o que me traz expectativas altas. Mal posso esperar por ver os adeptos», disse, aos meios do Sporting.

Num mercado agitado em Alvalade, o bicampeão nacional oficializa Vagiannidis antes de anunciar a contratação de outra opção para a defesa, mas para o corredor esquerdo: Ricardo Mangas.