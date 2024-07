No rescaldo ao triunfo sobre o Athletic Bilbao (3-0), em Alvalade, no Troféu Cinco Violinos, Ruben Amorim não fintou as questões da Sport tv sobre as hipotéticas saídas de Ricardo Esgaio.

«É jogador do plantel. Ainda muito poderá acontecer, mas, por mim, fechava já o mercado», atirou Amorim, com um sorriso.

E quanto a Geovany Quenda, o treinador dos leões destaca o crescimento do jovem avançado, de 17 anos.

«É jogador do plantel. Aliás, se continuar a crescer assim, não voltará à equipa B nunca mais», rematou.

No calendário do Sporting segue-se a Supertaça, ante o FC Porto, em Aveiro, na noite do próximo sábado (20h15 de 3 de agosto).