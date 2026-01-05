Rui Borges anteviu, nesta segunda-feira, a meia-final da Taça da Liga, com o Vitória de Guimarães. O duelo está agendado para esta terça-feira, às 20 horas, em Leiria. Em conferência de imprensa, o treinador do Sporting comentou o despedimento de Ruben Amorim, até esta manhã treinador do Man United.

«Estou solidário com o Ruben, como estaria como outro treinador. Por mais que queiramos falar ou dar opinião, estou solidário. É um grande treinador e, com toda a certeza, vai trabalhar em grandes projetos e grandes clubes, para continuar o seu grande trabalho.»