Na tarde desta quinta-feira, Rui Borges anteviu a visita do Sporting a Guimarães, na 17.ª jornada da Liga.

«Mais do que preocupado com o mercado, estou preocupado com os jogadores que tenho. Cheguei há poucos dias e tenho de acelerar processos e comportamentos. Agarro-me aos jogadores que tenho, não me queixo. Se analisarem o meu caminho, foco-me na evolução da equipa. Vai ser difícil porque vamos ter semanas intensas, portanto será recuperação sobre recuperação.»

Mais à frente, sobre o interesse em Viktor Gyökeres vindo de Inglaterra, Borges desvalorizou.

«Se formos sempre a acreditar nas notícias... o futebol é feito disto. Os jogadores têm cláusulas, há muito negócio hoje em dia. Eu foco-me no treino, no campo e tento ao máximo não desviar-me disso, porque é a única coisa que controlo», remetendo para o jogo do Vitória de Guimarães.

«Queremos ser consistentes com o que temos. Se o mercado nos der algo, ótimo. Estamos muito contentes com os jogadores que temos», rematou, em conferência de imprensa.

O líder Sporting visita o Vitória de Guimarães (6.º), na noite desta sexta-feira (20h15). Um encontro para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.