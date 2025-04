O Sporting está próximo de encaixar cerca de 11 milhões de euros graças à promoção do Burnley à Premier League. Emprestado no mercado de inverno, o extremo inglês, de 26 anos, realizou 13 jogos e assinou dois golos e uma assistência.

Segundo apurou o Maisfutebol, Burnley e Sporting acordaram que, em caso de promoção, o emblema inglês ficaria obrigado à compra do passe, num negócio a rondar os 10 milhões de euros, mais variáveis.

A quatro jornadas do fim desta fase da II Liga, o Burnley é vice-líder, com 88 pontos em 42 jogos, em igualdade com o líder Leeds. Ora, uma vez que os dois melhores classificados garantem a promoção direta, a dupla guarda vantagem de cinco pontos sobre o Sheffiled United (3.º).

Nesta fase final, o Burnley ainda vai medir forças com Watford (11.º), Sheffiled United (3.º), Queens Park Rangers (15.º) e Millwall (9.º). A equipa de Marcus Edwards não perde para o campeonato há 29 jornadas, desde a visita ao Millwall, em novembro.

Ao cabo de 42 jornadas, Sheffield United, Sunderland, Bristol City e Coventry – equipa orientada por Frank Lampard e emblema ao qual o Sporting contratou Gyökeres – ocupam os lugares de play-off.

Por sua vez, Plymouth Argyle, Luton Town e Cardiff City estão em risco de cair.

Quanto a Marcus Edwards, o londrino formado pelo Tottenham chegou a Portugal pela porta do Vitória de Guimarães, em 2019.

Em janeiro de 2022, rumou ao Sporting, num negócio a rondar os 7,75 milhões de euros, por 50 por cento dos direitos económicos.

Mais tarde, aquando da transferência de Pedro Porro para o Tottenham, o Sporting acumulou mais 15 por cento do passe de Edwards, detendo 65 por cento dos direitos – os restantes 35 por cento continuam na posse do emblema londrino.

Depois de 20 golos e oito assistências em 96 jogos pelo Vitória de Guimarães, o extremo inglês totalizou 24 golos e 18 assistências em 120 jogos pelo Sporting.