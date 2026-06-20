Aos 17 anos, Henrique Tavares assinou contrato profissional com o Sporting. O ala esquerdo canhoto – capaz de jogar a lateral e a extremo – representou os sub-17 em 2025/26, com 19 jogos e dois golos.

Num percurso iniciado em 2017, no Belenenses, Henrique Tavares passou por Benfica e Sacavenense, vestindo as cores do Sporting a partir de 2022.

«O facto de o clube acreditar em mim é uma sensação muito boa, porque o meu trabalho está a ser reconhecido. Agradeço aos meus colegas, ao staff e a Deus.»

«O Geny Catamo é a minha referência, sobretudo pela sua irreverência. Destaca-se e é um jogador com quem gostaria de partilhar o balneário», disse o jovem aos meios do Sporting.

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