João Pereira vai assumir o leme do Alanyaspor, 14.º classificado da Liga e quatro pontos acima dos lugares de despromoção.

O Maisfutebol confirmou que o treinador português, de 41 anos, já viajou para a Turquia, interrompendo o percurso pelo Sporting B, que luta pela subida à II Liga.

Conforme foi possível confirmar, a proposta convenceu João Pereira e os leões não se opuseram à saída, até por identificar o valor que Frederico Varandas sempre lhe reconheceu.

De recordar que a equipa B do Sporting está na vice-liderança da fase de promoção da Liga 3 – empatada a nove pontos com o Belenenses (3.º) – a quatro pontos do líder Lourosa. A próxima ronda está agendada para 30 de março, quando os leões visitam o Amarante (5.º).

Quanto ao Alanyaspor, João Pereira vai reencontrar Sporar, avançado com o qual partilhou balneário no Sporting. Além do esloveno, o treinador vai também trabalhar com o médio Makouta (ex-Boavista) e com o defesa Nuno Lima (ex-Paços de Ferreira).

Este emblema turco vai, assim, para o terceiro timoneiro na época. O Alanyaspor não vence há três jornadas e recebe o Antalyaspor (12.º) na tarde de 28 de março (13h).

Na carreira enquanto jogador, João Pereira passou pela Turquia entre 2017 e 2020, ao serviço do Trabzonspor.