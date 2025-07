As iminentes oficializações de Gyökeres – no Arsenal – e de Luis Suárez no Sporting convidam à análise dos sucessores do goleador sueco. À boleia dos dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – fica evidente que Suárez e Harder têm em mãos uma missão muito complicada.

Na última época, em 52 jogos – entre competições domésticas e Liga dos Campeões – Gyökeres conseguiu 54 golos e 13 assistências, marcando a cada 79 minutos. Analisando ao pormenor, Gyökeres aplicou 39 golos e oito assistências em 33 partidas na Liga. De resto, fez seis golos na Champions, cinco na Taça de Portugal e quatro na Taça da Liga.

Face a 2023/24, o ponta de lança melhorou o próprio máximo, então de 43 golos e 14 assistências em 50 partidas.

Raramente em missão defensiva, o sueco de 27 anos estaciona a meio-campo para instaurar o caos na área adversária, por norma descaído para a esquerda. A média aponta a quatro remates por jogo e acerto de 27 por cento.

Harder continua na sombra, Suárez avança

Chegado a Alvalade há um ano, Conrad Harder foi, por norma, substituto de Gyökeres. Ao cabo de 47 jogos – com média de 33 minutos – conseguiu 11 golos e sete assistências, marcando a cada 140 minutos. O jovem de 20 anos despontou em novembro – com bis em Braga, além de um golo e uma assistência na receção ao Amarante – e no princípio do ano, quando marcou a Bolonha e Farense – partida na qual também assistiu.

Enérgico, físico e sedento de golos, o ponta de lança dinamarquês é preponderante na transição ofensiva, sobretudo pela esquerda. No entanto, somente com 13 por cento de eficácia, o que se explica pelos remates de longa distância ou de ângulo apertado. Por agora, Harder deve continuar no banco e na sombra, desta feita atrás de um colombiano.

Para a titularidade deverá avançar Luis Suárez, ponta de lança contratado ao Almería e que aterrou em Lisboa nesta sexta-feira. O ponta de lança, de 27 anos, viveu a melhor época da carreira, com 31 golos e oito assistências em 43 partidas.

Além de quatro golos na Taça do Rei, o colombiano destacou-se na II Liga, com 27 golos e oito assistências em 41 jogos. A melhor fase aconteceu entre dezembro e janeiro, quando conseguiu nove golos em cinco jogos – Racing Ferrol (três), Cádiz, Sevilha (três), Córdoba e Leganés – além de uma assistência.

Fixado no corredor central, Luis Suárez revelou valências defensivas e remate fácil, com média de quatro por jogo. No entanto, precisou de 123 minutos para festejar e registou eficácia de 17 por cento.

Em suma, ainda que mais experiente e capaz do que Harder – talento a limar por Rui Borges – Luis Suárez está distante da eficácia e preponderância de Viktor Gyökeres, um perfil cada vez mais raro em Portugal. No entanto, e face ao investimento do Sporting – no máximo de 25 milhões de euros – o colombiano está obrigado a chegar e convencer.

