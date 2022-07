O Sporting oficializou, esta quarta-feira, a contratação de Jesús Alcantar, tal como o Maisfutebol noticiou.



A chegada do mexicano a Alvalade já tinha sido confirmada por um restaurante lisboeta que divulgou uma fotografia do jogador. Em Portugal, o internacional sub-20 pelo México vai ter a primeira experiência no futebol europeu depois de passagens por Cimarrones de Sonora FC e no Necaxa.



O futebolista, de 18 anos, confessou que chorou quando soube do interesse do emblema verde e branco.



«É um orgulho vir jogar para Portugal e para o Sporting. Sei que é um clube com muita história e no qual o Cristiano Ronaldo jogou. Para mim, ele é o melhor jogador do Mundo e, por isso, também estou orgulhoso por agora vestir a camisola que ele vestiu», começou por dizer aos meiso do clube antes de revelar: «Chorei quando soube do interesse do Sporting. Sou mexicano e, para nós, jogar na Europa é um sonho.»



O Sporting não revelou contornos do negócio nem a duração do vínculo de Jesús Alcantar.