Hevertton Santos está de saída do Sporting para reforçar o Estrela da Amadora.



A notícia foi avançada pelo Record e confirmada pel o Maisfutebol: os leões vão ficar com 50 por cento do passe do lateral-direito que deixa o clube em definitivo para rumar à Reboleira. Os dois clubes estão a acertar os últimos detalhes do negócio com vista à oficialização do negócio.



Hevertton Santos estava no Sporting há mais de uma década, tendo cumprido todas as etapas da formação. Na última temporada, o jogador de 21 anos participou em 26 jogos pela equipa B dos verde e brancos e esteve, no iníco desta época, integrado na pré-temporada da formação principal.