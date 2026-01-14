Sporting: Rodrigo Ribeiro de saída para a Bundesliga
Avançado português já está na Alemanha para assinar pelo Augsburgo. Empréstimo com obrigação de compra de seis milhões mediante objetivos
O avançado Rodrigo Ribeiro está de saída do Sporting nesta janela de transferências e prepara-se para ser reforço do Augsburgo, da Bundesliga, apurou o Maisfutebol, depois da informação inicialmente avançada pelo jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sport alemã.
Segundo apurou o nosso jornal, o negócio faz-se por empréstimo até ao final da época, havendo uma obrigação de compra mediante determinados objetivos, por seis milhões de euros, mais uma percentagem de uma futura venda.
O acordo está fechado e o atacante português de 20 anos já está até em solo alemão a realizar exames médicos.
Utilizado em três jogos na equipa principal esta época, Rodrigo Ribeiro está tapado no Sporting face às opções principais, no caso Luis Suárez e Fotis Ioannidis. Esta época, foi na equipa B que teve mais utilização e rendimento: 11 jogos, cinco golos e uma assistência.
É a terceira cedência do avançado, que já tinha passado por AVS e Nottingham Forest, em 2024/25 e 2023/24, respetivamente.
