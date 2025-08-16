O Sporting anunciou esta sexta-feira a compra da totalidade do passe de Trincão ao Barcelona a troco de 11 milhões de euros. Para Rui Borges, treinador do Sporting, o negócio pode ter um impacto positivo no desempenho do internacional português.

«Acredito que para ele também tenha sido importante talvez esta aquisição total da parte do Sporting. Eu acredito que ele sente todos os dias aquilo que representa para nós, para o clube, para colegas, para treinadores, todo o carinho que nutrimos e toda a admiração que todos temos por ele. E isso vem ajudá-lo a sentir ainda mais essa vontade de que todos queremos tê-lo connosco», disse o técnico em conferência de imprensa depois de elogiar Trincão.

«Sinceramente, acho que não estava a 100 por cento, estava a 200 por cento. Acho que ele pode melhorar, mas a resposta que ele tem dado ao longo do tempo, desde que nós chegámos, e acredito que mesmo antes com o mister Ruben [Amorim]. É um jogador extraordinário. Já disse isso várias vezes ao longo da época passada. Para mim foi dos jogadores que mais me surpreendeu, pela positiva, porque é um jogador extraordinário e tem dado essa demonstração», acrescentou.

«O Sporting adquiriu na totalidade um grande jogador, porque é um grande jogador. E acredito que na parte mental possa mexer com ele naquilo que é sentir o carinho e a admiração que todos nós no clube temos por ele», concluiu.

Trincão chegou ao Sporting em 2022 por empréstimo do Barcelona com uma opção de compra obrigatória de sete milhões de euros. Na última temporada, o avançado de 25 anos fez 54 jogos pelos leões nos quais apontou 11 golos e 17 assistências.