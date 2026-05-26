O nome de Silas Andersen continua a ganhar força no mercado do Sporting CP e o próprio médio dinamarquês já não esconde que a mudança para Alvalade pode estar cada vez mais próxima.

Depois do empate do Häcken frente ao Elfsborg (1-1), jogo em que marcou de cabeça, o jogador de 21 anos abordou pela primeira vez de forma mais aberta a possibilidade de reforçar os campeões nacionais.

Segundo a imprensa sueca, o Sporting estará disposto a avançar para um negócio acima dos 100 milhões de coroas suecas, cerca de nove milhões de euros, e Andersen admitiu que tem acompanhado tudo o que tem sido escrito.

«Claro que leio sobre isso na internet, por isso acaba por ficar na cabeça às vezes, mas tento afastar isso o mais possível», assumiu Andersen, antes de ser questionado diretamente sobre o interesse do Sporting. «É grande, muito grande. É um reconhecimento para mim», afirmou o jovem.

Questionado sobre se vê Alvalade como o passo certo na carreira, o médio foi direto. «Sim, a 100 por cento. Pode ser um lugar muito, muito bom para mim», acrescentou.

Apesar da abertura deixada pelo jogador de 21 anos, a decisão ainda está nas mãos do clube sueco. Andersen remeteu o dossiê para o diretor desportivo do Häcken, Erik Friberg, mas deixou no ar a sensação de que o processo está bem encaminhado.

«Talvez esteja perto. Neste momento não sei muita coisa, mas pode estar. Estou certo de que o Erik me vai atualizando», afirmou o dinamarquês, que até brincou com os valores avançados pela imprensa sueca.

«Nem sabia que custava assim tanto, mas pelos vistos sou um jogador caro», concluiu Andersen.