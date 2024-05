É mais um sinal de que a transferência de Zeno Debast estará numa fase muito avançada. O central belga fez este domingo o último jogo em casa no campeonato, no qual o Anderlecht perdeu por 1-0 frente ao Club Brugge, e no final, ao despedir-se dos adeptos, não evitou as lágrimas.

O jovem central, de 20 anos, está no Anderlecht há seis temporadas, desde os 14 anos, pelo que no último jogo em casa não segurou a emoção. Naquele que é mais um sinal de que se prepara para sair, numa altura em que o Sporitng está muito interessado nele.

