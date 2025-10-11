Cristo González, avançado que passou no Arouca em 2023/24, disse que gostaria de jogar pelo Sporting, numa entrevista feita ao jornal Marca.

Quando questionado sobre qual o clube que tinha o desejo de representar durante a carreira, o jogador espanhol mencionou o clube leonino e revelou que já esteve muito perto de concretizar esse sonho em 2024, após deixar o clube minhoto.

«Estive à espera do Sporting, mas eles precisavam de vender um jogador para eu entrar. Gostaria que essa possibilidade se concretizasse, mas no final não aconteceu», admitiu Cristo, em entrevista ao jornal Marca.

O futebolista, de 27 anos, recordou ainda a passagem pelo Arouca em 2023/24, na qual fez 18 golos e dez assistências, em 42 jogos realizados.

«É o ano que me lembro com mais carinho. Cheguei a um clube para o qual não queria ir, porque era um clube que não tinha grande dimensão, mas não sei o que teria acontecido se eu não tivesse ido. Cheguei, fui muito bem recebido, era um clube muito familiar, sem pressão e era o que eu precisava», confessou.

Esta temporada, Cristo González está a jogar no Umm Salal do Qatar, por empréstimo do também qatari Al-Saad, tendo participado em sete encontros e feito dois golos e uma assistência.