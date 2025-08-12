A contratação de Yeremay por parte do Sporting não vai ser facilitada pelo Deportivo da Corunha. Esta terça-feira, na conferência de imprensa de apresentação de José Gragera no clube galego, o diretor-desportivo Fernando Soriano fechou a porta aos leões.

«Ele está calmo. Sabe que vai haver algum barulho. Está a fazer as coisas bem e sabe que isso está a gerar interesse de outros clubes importantes. Mas a posição do clube é clara: não vai negociar. Quando consideramos um jogador importante ou extremamente importante, não negociamos», começou por dizer Soriano.

«Podem surgir ofertas, mas o nosso objetivo é manter a melhor equipa possível. [...] Eu estou aqui todos os dias. Também o Yeremay. O treino de hoje foi de intensidade máxima, com ele. Está calmo e feliz», acrescentou.

Yeremay está há nove temporadas no Deportivo da Corunha, onde fez parte da formação e se estreou na equipa principal na temporada 2021/22. Na última época, o avançado de 22 anos foi opção em 39 partidas nas quais apontou 15 golos e fez cinco assistências.