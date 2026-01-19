A contratação de Souleymane Faye pelo Sporting está cada vez mais iminente.

Assane Mbengue, empresário do jogador senegalês, partilhou esta segunda-feira nas redes sociais uma fotografia nas instalações leoninas, onde se pode ler uma frase de Francisco Stromp, lenda do Sporting.

De recordar, Faye chegou este domingo a Lisboa, depois de Granada e Sporting terem chegado a um acordo para a transferência do jogador de 22 anos. Os leões vão pagar vão pagar 6,5 milhões de euros pela transferência, com os andaluzes a ficarem com 10 por cento de uma futura venda.

Em Alvalade, o jovem tem à espera um contrato válido por quatro temporadas e meia, ou seja, até junho de 2030.