Sporting
Há 1h e 0min
FOTO: empresário de Faye faz publicação nas instalações do Sporting
Extremo senegalês chegou este domingo a Lisboa e vai assinar até 2030
GP
Extremo senegalês chegou este domingo a Lisboa e vai assinar até 2030
GP
A contratação de Souleymane Faye pelo Sporting está cada vez mais iminente.
Assane Mbengue, empresário do jogador senegalês, partilhou esta segunda-feira nas redes sociais uma fotografia nas instalações leoninas, onde se pode ler uma frase de Francisco Stromp, lenda do Sporting.
De recordar, Faye chegou este domingo a Lisboa, depois de Granada e Sporting terem chegado a um acordo para a transferência do jogador de 22 anos. Os leões vão pagar vão pagar 6,5 milhões de euros pela transferência, com os andaluzes a ficarem com 10 por cento de uma futura venda.
Em Alvalade, o jovem tem à espera um contrato válido por quatro temporadas e meia, ou seja, até junho de 2030.
RELACIONADOS
Sporting: Faye já está em Lisboa e «muito entusiasmado»
Souleymane Faye a caminho de Lisboa para reforçar o Sporting
«Faye? Estamos à espera que a sua saída se concretize»
Plantel do Sporting «estará fechado» após contratação de Faye
Sporting e Granada com acordo total no pagamento por Faye
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS