Luis Suárez foi oficializado como reforço do Sporting, esta segunda-feira, e contabilizado apenas os 22,2 milhões de euros fixos do negócio, já é a segunda contratação mais cara na história do clube.

Após realizar a melhor época da carreira, com 31 golos e oito assistências em 43 jogos pelo Almería, muda-se para Alvalade com a ambição de fazer esquecer Viktor Gyökeres. O sueco, que trocou os leões pelo Arsenal neste defeso, deixou em Alvalade um montante que pode ascender aos 76 milhões de euros, mas a verdade é que a transferência do Coventry custou um total de 24 milhões (20 milhões fixos e quatro em variáveis), mais do que qualquer um.

Agora, se olharmos para as dez maiores contratações de sempre do Sporting, há um dado que salta à vista. Oito dos dez jogadores foram adquiridos durante a passagem de Ruben Amorim pelo comando técnico dos leões.

Atrás da dupla de avançados surge o atual capitão do Sporting, Morten Hjulmand, que no verão de 2023 deixou o Lecce e mudou-se para Alvalade a troco de 19,5 milhões de euros (18 milhões fixos e 1,5 milhões mediante objetivos cumpridos). Depois surge Conrad Harder, reforço leonino para a última época e que custou, para já, 19 milhões de euros, sendo que podem ainda ser acrescidos mais três milhões, mediante objetivos.

A fechar os primeiros cinco lugares da tabela está Paulinho, avançado que conquistou dois campeonatos pelo Sporting e que durante a pandemia, em 2021, deixou o Sp. Braga e viajou até Lisboa para representar os leões. Ao todo, 16 milhões de euros foram gastos no passe do internacional português e atual jogador do Toluca (México).

Logo de seguida temos dois reforços da última época. Zeno Debast trocou o Anderlecht pelo Sporting a troco de 15,6 milhões de euros (valor pode ascender aos 21,1 caso sejam cumpridos os objetivos) e Maxi Araújo mudou-se precisamente do Toluca para o Sporting, num negócio que envolveu 13,6 milhões de euros.

Mais abaixo estão dois atletas oriundos do Famalicão e são eles Pedro Gonçalves e Manuel Ugarte. O internacional português começou por custar 6,5 milhões de euros aos leões, que mais tarde reforçaram o passe do jogador, pagando mais sete milhões. Já o médio uruguaio, agora no Man. United, também teve um preço inicial de 6,5 milhões, aos quais o Sporting desembolsou mais seis milhões para reforçar o passe do jogador, antes de o vender ao PSG.

Por fim, o nome de Bas Dost ainda se encontra neste «top-10» de transferências mais caras da história do Sporting, quando em 2016 foram pagos 11 milhões de euros ao Wolfsburgo pelo passe do avançado neerlandês.