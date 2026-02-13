Com a transferência para o CSKA Moscovo, Matheus Reis colocou ponto final numa ligação de cinco anos ao Sporting. A passagem pelos leões marcada por 222 jogos e seis troféus, colocou o brasileiro num estatuto especial na história recente do clube de Alvalade.

Na entrevista de despedida à Sporting TV, o lateral brasileiro voltou à palavra que escolheu quando chegou, em fevereiro de 2021, para definir o início da aventura de leão ao peito: felicidade.

«Acho que a felicidade resume tudo esses cinco anos», começou por dizer aos microfones da Sporting TV.

«Muitas conquistas, mas também muitas batalhas no dia a dia. (…) Peço sempre para poder sair daqui um vencedor e acredito que saio daqui um vencedor, desde o primeiro dia, não só pelas conquistas, mas pelas amizades, pelo companheirismo, pelas histórias», acrescentou.

Contratado numa fase conturbada da carreira ao Rio Ave, Matheus recordou que preferiu responder às dúvidas dentro de campo.

«Quiseram passar uma imagem que não era da minha pessoa e eu não quis me defender. A minha resposta seria dentro de campo, trabalhando. (…) Mostrar o quão profissional eu sou», atirou.

Ao longo de cinco épocas, o brasileiro conquistou três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça. Tornou-se ainda o estrangeiro com mais jogos pelo Sporting na Liga dos Campeões. Um percurso que, diz, o deixa tranquilo.

«Quando você tem esse sentimento de dever cumprido, tudo se torna mais fácil. O meu dever aqui está cumprido. Tudo o que eu pude dar aqui para o clube, eu lutei e deixei aqui. Então eu saio de cabeça erguida, saio pela porta da frente», referiu.

A ligação ao clube ultrapassou as quatro linhas. Matheus Reis falou várias vezes da família e da forma como todos viveram intensamente o Sporting.

«Costumo dizer, até à minha esposa, que o meu coração é de leão e que, quando entro em campo, transformo-me num leão. (...) A nossa família sente muito o clube. Eu sinto muito o clube. Estou a sair agora, mas o sofrimento vai continuar o mesmo, vou continuar a torcer, assistindo todos os jogos», disse.

As três festas no Marquês de Pombal ocupam lugar especial na memória, sobretudo a primeira, que quebrou um jejum de 19 anos e olha com «fé» para o final da presente temporada.

«Acredito muito. Tenham muita fé e, junto com o trabalho, vão conquistar o tricampeonato», apontou.

No fim, fica a sensação de missão cumprida e de um adeus que não é definitivo.

«Não é fácil esse momento da despedida. Mas tudo se torna mais fácil quando eu falo: o meu dever aqui está cumprido», concluiu.