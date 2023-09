O mercado de transferências já fechou nas principais ligas europeias, mas os clubes sauditas, que tantos craques têm desviado, continuam a ter a possibilidade de contratar.

Apesar deste risco, Ruben Amorim acredita que não vai perder nenhum elemento-chave do plantel.

«Não me parece, sinceramente. Não tem a ver com a qualidade. O Palhinha fez aqui um grande trajeto mas foi para uma Liga com outra visibilidade e o valor disparou, esteve quase no Bayern. Outros jogadores do Sporting vão chegar a esse patamar, mas não me parece que os clubes da Arábia Saudita olhem primeiro para Portugal. Nesse aspeto estou mais descansado. As cláusulas são elevadas - se calhar para eles nem tanto assim -, mas não me parece que o primeiro objetivo sejam jogadores do Sporting», respondeu o técnico leonino.