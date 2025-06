Agora sim, é oficial. Alisson Santos é reforço do Sporting até 2030.

Através das redes sociais e em comunicado, os leões confirmaram a contratação do extremo brasileiro de 22 anos, que fica com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Formado no Vitória da Bahia, Alisson Santos representou a União de Leiria na última temporada, a título de empréstimo, e fez seis golos em 18 jogos pela equipa principal. Tal como o Maisfutebol noticiou, os leões pagam 1,5 milhões de euros por 90 por cento do passe do atleta, que na reta final da última época já treinou com a equipa B.

«Estou muito feliz por vestir a camisola do Sporting. É um sonho para mim e espero aproveitar, dar o máximo e ajudar o clube. Tem sido tudo maravilhoso e o grupo recebeu-me muito bem. Ver o Sporting ser campeão foi muito bom para mim também e espero ajudar para que continue assim. Aproveitei bastante mesmo sabendo que não podia jogar», afirmou.