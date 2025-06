David Moreira, jovem lateral de 21 anos, renovou contrato com o Sporting até 2028, anunciaram esta quinta-feira os leões.

«David Moreira é o mais recente jovem futebolista a renovar contrato com o Sporting Clube de Portugal», pode ler-se no comunicado oficial.

No Sporting desde os cinco anos, o luso-cabo-verdiano vê o clube como uma «segunda casa».

«Sinto-me feliz, porque vou continuar no clube onde cresci, o qual me ensinou muito e que é como uma segunda casa para mim», disse o jogador aos canais oficiais do clube.

De recordar que na temporada 2024/25, David Moreira jogou na final da Taça de Portugal pela equipa principal, jogo que caiu para o lado dos leões (3-1 contra o Benfica). Pelos sub-23 fez 10 jogos e pela equipa B fez 21.

«A memória mais marcante que tive até agora foi ter-me estreado na final da Taça de Portugal, ter ganho e ainda ter tido a oportunidade de levantar o troféu. Não tive muito tempo para pensar, foi tudo muito rápido. Tive de entrar logo lá para dentro [no prolongamento, aos 115m] e foi uma estreia de sonho. Desde muito pequeno que sempre quis jogar por este clube e foi especial», partilhou.

