A futebolista brasileira Fátima Dutra é reforço da equipa principal feminina do Sporting, confirmou esta sexta-feira o clube verde e branco.

Dutra, de 22 anos, que pode jogar preferencialmente como defesa ou médio do lado esquerdo, esteve nas últimas três épocas no Torreense, o primeiro clube que representou fora do Brasil.

Internacional sub-20 pela seleção brasileira, Dutra passou, entre outros clubes no Brasil, pelo Ceará, Vitória das Tabocas, 3B da Amazônia, XV de Piracicaba e Menina Olímpica.

Começou a jogar futebol com apenas seis anos na zona de onde é natural e, aos 15 anos, foi para Fortaleza para prosseguir o objetivo de ser futebolista. Agora, é reforço para o plantel comandado por Mariana Cabral.