O Sporting e o Fulham oficializaram esta segunda-feira a contratação de João Palhinha, confirmando a notícia avançada pelo Maisfutebol oportunamente.



O internacional português assinou contrato por cinco temporadas, com mais uma época de opção, tornando-se refoço para Marco Silva neste regresso do Fulham à Liga Inglesa.

De acordo com um comunicado enviado à CMVM, «em contrapartida pela transferência, a Sporting SAD terá direito a receber o montante de 22 milhões de euros, dos quais 20 milhões de euros fixos e até dois milhões de valor máximo variável em função de objectivos».

«Adicionalmente a Sociedade tem direito a receber o montante correspondente a 10% da mais-valia resultante de futura transferência. Mais se informa que a Sporting SAD terá encargos com serviços de intermediação relativos à mencionada transferência correspondente as 10% do valor da mesma, deduzido do montante referente ao mecanismo de solidariedade», pode ainda ler-se no comunicado da SAD leonina.

João Palhinha, por outro lado, já falou como jogador do Fulham.

«Estou muito feliz por estar aqui. É uma grande oportunidade para mim e para a minha carreira, vou jogar naquela que é, na minha opinião, a melhor liga do mundo», referiu Palhinha ao site oficial do Fulham.

«Assinei com um grande clube. O Fulham queria-me e eu escolhi o Fulham, por isso prometo aos adeptos que vou dar o meu melhor e espero que possamos ganhar muitas coisas nesta época.»

Comunicado do Sporting na íntegra:

«A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, que chegou a acordo com o Fulham Football Club para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador João Maria Lobo Alves Palhinha.

Em contrapartida da transferência, a Sporting SAD terá direito a receber o montante de €22.000.000,00 (vinte e dois milhões de euros), dos quais €20.000.000,00 (vinte milhões de euros) fixos e até €2.000.000,00 (dois milhões de euros) de valor máximo variável em função de objectivos.

Adicionalmente a Sociedade tem direito a receber o montante correspondente a 10% da mais-valia resultante de futura transferência. Mais se informa que a Sporting SAD terá encargos com serviços de intermediação relativos à mencionada transferência correspondente as 10% do valor da mesma, deduzido do montante referente ao mecanismo de solidariedade.»

O vídeo de apresentação do Fulham: