O Sporting oficializou esta segunda-feira a contratação de Silas Andersen, médio dinamarquês de 21 anos que deixa os suecos do Häcken para assinar um contrato até junho de 2031.

Os leões vão desembolsar 7,25 milhões de euros pelo jogador, podendo o montante ascender aos 10 milhões mediante o cumprimento de objetivos previamente definidos entre os dois clubes. Andersen fica ainda blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

«É fantástico. A cidade é muito bonita e já estive na Academia Cristiano Ronaldo, que também parece muito boa. [..] O Sporting joga as competições europeias todos os anos, está na Champions de novo e é um passo fantástico para jogadores mais jovens crescerem», disse o jovem aos meios leoninos.

Andersen é o mais recente reforço da equipa orientada por Rui Borges, depois das chegadas de Rodrigo Zalazar, Pedro Lima e Issa Doumbia.

[Artigo atualizado às 19h15]