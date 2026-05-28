O Sporting anunciou a contratação de Pedro Lima, jogador brasileiro que chega do AVS. O médio, de 23 anos, assinou contrato por cinco temporadas, válido até 2031, blindado por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

O Sporting não divulgou os valor do negócio, mas o Maisfutebol sabe que o mesmo foi concluído por quatro milhões fixos, mais dois milhões dependentes de variáveis. O que significa que a contratação do brasileiro pode atingir os seis milhões de euros.

O AVS fica ainda com uma percentagem de uma futura venda.

Formado no Palmeiras, clube no qual entrou com 13 anos, o médio chegou a estrear-se na equipa principal, pela mão de Abel Ferreira: foi em 2023, em jogo da Copa Libertadores frente ao Bolívar, na Bolívia. O Palmeiras perdeu esse jogo por 3-1.

Depois disso, foi emprestado à equipa sub-21 do Norwich, de Inglaterra, e ao Osijek, da Croácia, antes de se mudar a título definitivo para o AVS, no início desta época. Na Vila das Aves fez 26 jogos, marcou seis golos e entregou duas assistências.

Pedro Lima é o segundo reforço do Sporting para a próxima temporada, após Zalazar, contratado ao Sp. Braga por 30 milhões de euros e já anunciado como reforço.

«É uma alegria imensa, um orgulho, chegar a este nível e representar um clube tão grande como o Sporting», confessou Pedro Lima ao site oficial do Sporting.

«Não vejo a hora de começar. Trabalhei desde criança para ter uma oportunidade destas e é um reconhecimento do que fiz desde lá. Chegar a este patamar é um sonho realizado.»

[Em atualização]