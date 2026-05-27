OFICIAL: Sporting anuncia venda de Rodrigo Ribeiro ao Augsburgo
Jovem avançado vai prosseguir a carreira no clube alemão por quem assinou até 2031
O Sporting anunciou esta quarta-feira que Rodrigo Ribeiro vai deixar o clube após o empréstimo ao Augsburgo, conforme foi já noticiado pelo Maisfutebol.
O clube alemão acionou a opção de compra do avançado de 21 anos, que fica ligado ao Augsburgo até 2031, rendendo cinco milhões de euros aos cofres dos leões.
«Estou muito feliz por poder continuar a jogar pelo Augsburgo. Adaptei-me rapidamente aqui e senti-me muito bem desde o primeiro dia, tanto no clube, como na equipa e na cidade. Os últimos meses contribuíram muito para o meu desenvolvimento. Quero dar continuidade a isso na próxima época», disse o internacional jovem português aos meios do clube.
Em seis meses, Rodrigo Ribeiro fez 14 jogos pelo clube da Bundesliga tendo faturado por duas ocasiões.
(Artigo atualizado às 14h15)
