O Sporting anunciou esta segunda-feira que assinou contrato profissional com o jovem Chris Grombahi.

«Chris Grombahi, extremo-direito de 16 anos, assinou contrato profissional com o Sporting Clube de Portugal», pode ler-se no comunicado oficial.

Aos 16 anos, o extremo nascido na Costa de Marfim realiza a décima temporada com a camisola dos leões. Atualmente joga pela equipa sub-19 e já fez dois golos e uma assistência em 17 jogos.

«Assinar este contrato significa que o Sporting CP está a gostar do meu trabalho e que, mais à frente, tem planos para mim. O meu maior sonho é chegar à equipa principal e ver, no Estádio José Alvalade, os adeptos a apoiar-me e a este grande Clube», disse o extremo aos canais oficiais do clube leonino.