OFICIAL: Sporting blinda promessa da academia de Alcochete
Gonçalo Gaspar, defesa-central de 16 anos, assinou contrato profissional
Gonçalo Gaspar, defesa-central de 16 anos, assinou contrato profissional
O Sporting anunciou a assinatura de contrato profissional com Gonçalo Gaspar, jovem defesa-central de 16 anos.
Natural de Gondomar, o jogador chegou à Academia de Alcochete aos 11 anos, depois de passagens pelo Gondomar e pelo FC Porto. Quatro temporadas depois, recebeu agora um voto de confiança do clube de Alvalade.
«Agradeço ao Sporting CP o voto de confiança em mim. Assinar contrato profissional era um dos objectivos que tinha e estou muito feliz e orgulhoso», afirmou aos meios oficiais dos leões.
🗣️ "Agradeço ao Sporting CP o voto de confiança em mim. Assinar contrato profissional era um dos objectivos que tinha e estou muito feliz e orgulhoso.”— Sporting CP (@SportingCP) June 12, 2026
Gonçalo Gaspar assina contrato profissional ✍️ #ADNSporting
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