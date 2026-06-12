O Sporting anunciou a assinatura de contrato profissional com Gonçalo Gaspar, jovem defesa-central de 16 anos.

Natural de Gondomar, o jogador chegou à Academia de Alcochete aos 11 anos, depois de passagens pelo Gondomar e pelo FC Porto. Quatro temporadas depois, recebeu agora um voto de confiança do clube de Alvalade.

«Agradeço ao Sporting CP o voto de confiança em mim. Assinar contrato profissional era um dos objectivos que tinha e estou muito feliz e orgulhoso», afirmou aos meios oficiais dos leões.

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