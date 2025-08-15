O Sporting comunicou esta sexta-feira à CMVM que chegou a acordo com o Barcelona para a compra dos 50 por cento do passe que o clube blaugarana ainda detinha.

Os leões vão desembolsar 11 milhões de euros e passam a deter 100 por cento do passe do jogador.

Trincão chegou ao Sporting em 2022 por empréstimo do Barcelona com uma cláusula de compra obrigatória no valor de sete milhões de euros, aos quais se somaram três milhões de taxa de empréstimo.

Com a concretização da compra total do passe por parte do Sporting, Trincão custou assim 21 milhões de euros e torna-se na quarta compra mais cara dos «verde e brancos».

O internacional português de 25 anos tem contrato válido com os leões até 2027 e uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros. Na última temporada, Trincão foi opção em 54 jogos, tendo apontado 11 golos e 17 assistências.

Leia aqui o comunicado do Sporting na CMVM:

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (“Sporting SAD”) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, prestar a seguinte informação ao mercado: A Sporting SAD chegou a acordo com o Futbol Club Barcelona quanto à aquisição de 50% dos direitos económicos do jogador Francisco Trincão pelo montante de €11.000.000,00 (onze milhões de euros).

Em resultado do que antecede a Sporting SAD passa a deter 100% dos direitos económicos do referido jogador. Mais se informa que a Sporting SAD não terá encargos com serviços de intermediação.

Lisboa, 15 de Agosto de 2025.

O Representante das Relações com o Mercado

(Artigo atualizado às 17h17)