O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação de Pablo Valerón para os seus escalões de formação.

O avançado espanhol, de 16 anos, chega proveniente do Tenerife, depois de também ter passado pelo Las Palmas.

Pablo Valerón, que diz que «também pode jogar como médio-ofensivo», mostrou-se entusiasmado com o novo desafio em Lisboa.

«Estou muito contente por estar neste clube tão grande e com muita vontade de dar tudo de mim para chegar o mais longe possível», afirmou aos meios do clube leonino.

