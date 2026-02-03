Sporting
Pablo Valerón, de 16 anos, reforça os escalões de formação dos leões
O Sporting anunciou esta segunda-feira a contratação de Pablo Valerón para os seus escalões de formação.
O avançado espanhol, de 16 anos, chega proveniente do Tenerife, depois de também ter passado pelo Las Palmas.
Pablo Valerón, que diz que «também pode jogar como médio-ofensivo», mostrou-se entusiasmado com o novo desafio em Lisboa.
«Estou muito contente por estar neste clube tão grande e com muita vontade de dar tudo de mim para chegar o mais longe possível», afirmou aos meios do clube leonino.
