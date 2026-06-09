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Há 22 min
OFICIAL: Sporting renova com avançado da formação
Miguel Almeida, ponta-de-lança de 19 anos, mostrou-se «feliz» pelo «voto de confiança»
AL
Miguel Almeida, ponta-de-lança de 19 anos, mostrou-se «feliz» pelo «voto de confiança»
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O Sporting anunciou, esta terça-feira, a renovação de Miguel Almeida, jovem avançado da formação leonina.
Em declarações aos meios de comunicação, o jogador de 19 anos mostrou-se «feliz» pela renovação.
«Estou muito feliz, é um voto de confiança passado pelo clube. É fruto de muito trabalho, agora é continuar a trabalhar», começou por dizer.
Na temporada passada, Miguel Almeida, que jogou entre a equipa sub-19 e sub-23 dos leões, apontou 23 golos em 46 jogos ao serviço dos leões.
🗣️ “Estou muito feliz, é um voto de confiança passado pelo Clube. É fruto de muito trabalho, agora é continuar a trabalhar”.— Sporting CP (@SportingCP) June 9, 2026
Miguel Almeida renova o contrato profissional ✍️ #ADNSporting
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