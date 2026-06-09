O Sporting anunciou, esta terça-feira, a renovação de Miguel Almeida, jovem avançado da formação leonina.

Em declarações aos meios de comunicação, o jogador de 19 anos mostrou-se «feliz» pela renovação.

«Estou muito feliz, é um voto de confiança passado pelo clube. É fruto de muito trabalho, agora é continuar a trabalhar», começou por dizer.

Na temporada passada, Miguel Almeida, que jogou entre a equipa sub-19 e sub-23 dos leões, apontou 23 golos em 46 jogos ao serviço dos leões.