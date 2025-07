O Sporting prepara-se para fechar a contratação de Ricardo Mangas, aproveitando uma oportunidade de negócio que surgiu e que lhe permite garantir desde já uma solução para a esquerda da defesa.

Ricardo Mangas não está feliz na Rússia, o próprio Spartak Moscovo atravessa alguns problemas, pelo que o Sporting vai fechar a transferências por menos de um milhão de euros.

Segundo o Maisfutebol apurou, o Sporting vai pagar 300 mil euros fixos, mais bónus por objetivos, sendo que o valor total no máximo pode atingir um milhão de euros. Depois há ainda a somar parte do passe, que se mantém na posse da formação russa.

Nesta altura, as negociações estão muito avançadas

Já Ricardo Mangas, que foi vendido ao Spartak por 2,5 milhões de euros, deve assinar um contrato válido por quatro anos, embora este detalhe ainda não esteja completamente fechado.

Recorde-se que Mangas foi um pedido do treinador Rui Borges, que o conhece muito bem: trabalhou com ele no Mirandela, primeiro, e no V. Guimarães, na época passada.

O lateral esquerdo de 27 anos, natural de Olhão, fez grande parte da formação no Benfica, mas nunca se afirmou na equipa principal dos encarnados.

Depois disso passou por vários clubes e teve duas experiências no estrangeiro, no Bordéus (França) e no Spartak Moscovo (Rússia).